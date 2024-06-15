في ظل معركتنا المستمرة ضد قوى الإطاري التي كانت ومازالت تسعى لاختطاف البلد ، توضيح عن ما راج من تسجيلات صوتية منسوبة الينا، وهذا التوضيح لمن نعزهم ولمن يهمهم الأمر فقط لإزالة اللبس وللتأكيد بأننا مستمرين في معركة الدفاع عن الوطن ووقف الاختطاف ، مهما كلفنا ذلك وان مشروع الاختطاف مهزوم مهما تلون وتجسس وتتبع ، معركتنا مفتوحة معكم والبداوس ما بخاف الطعن ….

كانت هذه تفاصيل خبر اردول: البداوس ما بخاف الطعن، ومناوي: وداعا لقائد محرقة الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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