كشف ضابط بالقوات المشتركة التي دخلت في حرب قوية منذ أيام طويلة ضد قوات الدعم السريع بمدينة الفاشر وما جاورها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الضابط أنه هو من قام بقتل قائد الدعم السريع بدارفور علي يعقوب, أمس الجمعة.
وذكر خلال حديثه أنه لا يملك سيارة ولا حتى “كارو” في الوقت الذي كان يركب فيه علي يعقوب, سيارة مصفحة ومعه حرس شخصي.
وعن تفاصيل مقتله قال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن قابل علي يعقوب بلفة تقرو الشهيرة بمدينة الفاشر.
وذكر أنه قام بقذفه بسلاحه (آر بي جي) ليهرب حرسه الشخصي ويقتل هو, وأكد أن يحمل الحقيبة الشخصية لقائد الدعم السريع بالفاشر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ضابط القوات المشتركة الذي قام بقتل قائد الدعم السريع بدارفور يروي التفاصيل كاملة: (لا أملك عربية ولا كارو وهو راكب سيارة مصفحة ورغم ذلك تمكنت من قتله بهذه الطريقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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