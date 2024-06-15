تقرير أممي يتهم ميليشيا الدعم السريع بتجنيد مقاتلين من جمهورية (أفريقيا الوسطى)

أشار تقرير لخبراء في الأمم المتحدة إلى أن ميليشيا الدعم السريع تستخدم منطقة، أم دافوق، على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى كـ”مركز لوجستي رئيسي” و”خط إمداد” لتجنيد مقاتلين جدد. وفي نفس السياق، أبدى الخبراء قلقهم بشأن الأمر كونه له “تداعيات كبيرة على الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى”، بسبب الحرب الدائرة في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان حميدتي.

وتضمن تقرير لجنة الخبراء الذين كلفهم مجلس الأمن الدولي مراقبة نظام العقوبات في أفريقيا الوسطى أن النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، كانت

وتطرق التقرير خصوصا إلى الوضع الإنساني، متحدثا عن تدفق آلاف اللاجئين السودانيين، فضلا عن “توغلات في أراضي أفريقيا الوسطى” من جانب طرفي النزاع في السودان والغارات الجوية التي نفذها الجيش السوداني في محيط معبر أم دافوق الحدودي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

وحذر الخبراء من أن هذا الأمر “ما زال يشكل تهديدا لأمن المدنيين ويعوق الأنشطة الإنسانية في المنطقة”.

وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم منطقة أم دافوق على الجانب الآخر من الحدود “مركزا لوجستيا رئيسيا”، مشددا على أن هذه القوات تتحرك “بسهولة” عبر الحدود “بفضل شبكة أنشئت منذ زمن طويل”.

تجنيد مقاتلين من جماعات مسحلة

وشدد التقرير الذي نشرته فرانس24، أيضا على أن قوات الدعم السريع “جندت عناصر في صفوف جماعات مسلحة في أفريقيا الوسطى”.

ويشتبه الخبراء في أن “جماعات مسلحة تابعة للمعارضة في أفريقيا الوسطى جندت عناصر لإرسالهم إلى القتال في السودان تحت راية (قوات الدعم السريع) وفي أنها أرسلت أيضا بعضا من أفرادها للقتال”.

وأشار الخبراء خصوصا إلى أن الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية أفريقيا الوسطى شاركت اعتبارا من أغسطس 2023 في القتال الدائر في السودان، مؤكدين أن هذه الجماعة المسلحة وغيرها “لا تزال قادرة على المرور بكل حرية من السودان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى واستخدام الأراضي السودانية لشن هجمات في ولاية فاكاغا” في أفريقيا الوسطى.

وفي هذا السياق، دعا الخبراء سلطات أفريقيا الوسطى إلى “مكافحة عودة تهريب الأسلحة من البلدان المجاورة، خصوصا في ضوء حالة الصراع السائدة حاليا في السودان، وإلى مكافحة تسلل مقاتلين أجانب إلى أفريقيا الوسطى وهو ما يشكل تهديدا كبيرا على المدى الطويل للمنطقة”.

صحيفة السوداني