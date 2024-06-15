تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث تم تصويره من إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية. وبحس رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان السوداني المعروف عمر إحساس, وهو طريح الفراش الأبيض بإحدى المستشفيات بأمريكا وفقاً لما ذكر المتابعون. وظهر الفنان عمر إحساس بروح معنوية عالية رغم المرض والآلم, حيث غنى إحساس, وأطرب الممرضات اللاتي رددن معه أغنية تدعو للتعايش السلمي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان عمر إحساس يغني للممرضات وهو طريح الفراش بإحدى المستشفيات بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.