حملة نوعية تستهدف المخدرات ومروجيها بشندي

بقوات مشتركة ضمت كافة القوات النظامية شهدت مدينة شندي تنفيذ حملة نوعية على أوكار المخدرات بأحياء السكة حديد والديم والإسكان والعبور والمصانع ومربعات ٣٧ ٣٨ ونتج عن الحملة توقيف ١٨ متهما بمعروضات متفاوتة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم بقسم شرطة الأوسط شندي . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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