تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خلال الساعات الماضية مقطع فيديو حظي بمشاركات واسعة عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول قائد لدعم السريع بدارفور علي يعقوب, وهو يلوح بيده بعلامة النصر قبل أن يلقي مصرعه أمس الجمعة على يد القوات المشتركة. وظهر اللواء علي يعقول, مع القائد الميداني لقوات الدعم السريع “قرن شطة” والذي ظهور هو الآخر يهتف ويؤكد اقتحامهم للفاشر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لقائد الدعم السريع بدارفور علي يعقوب مع “قرن شطة” قبل لحظات من مصرعه على يد القوات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.