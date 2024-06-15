الخرطوم تصدر توجيهات بشأن أداء صلاة عيد الأضحى

وجهت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم، جميع مواطني الولاية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المساجد والأماكن المغلقة حفاظا على السلامة العامة. وذلك في إطار تنفيذ خطة تأمين الولاية خلال الحرب

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