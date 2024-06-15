وزير العدل يقود وفد السودان لجنيف

يقود السيد وزير العدل مولانا د. معاوية عثمان محمد خير وفد السودان المشارك في فعاليات الدورة (٥٦) لمجلس حقوق الانسان بجنيف في الفترة من ١٨يونيو – ١٢ يوليو ٢٠٢٤ ، يرافقه مولانا ياسر بخاري النائب العام المكلف – رئيس اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة و ممثلي اللجنة من وزارة العدل ، جهاز المخابرات العامة ، وزارة الخارجية و ممثل إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني بوزارة العدل . سونا

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