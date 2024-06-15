شاهد بالفيديو.. تفاعلت مع حديثه ووضعت يدها على ظهره.. المودل آية أفرو تدخل في وصلة ضحك هستيري مع رجل سوداني بالسعودية وساخرون: (قال ليك شنو خلاك تضحكي قدر دا)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير بعد نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المودل والراقصة ونجم السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو, وهي تقدم برنامج ترفيهي للسودانيين بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض.

وظهرت أفرو وهي تتفاعل بالضحكات مع رجل سوداني كان يتحدث إليها, وفقدت المودل السيطرة على نفسها بعد أن دخلت في حالة ضحك هستيري.

وقامت دون أن تشعر بوضع يدها على ظهر الرجل, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي كتب: (قال ليك شنو خلاك تضحكي قدر دا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)