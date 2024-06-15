تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للفنانة الشهيرة هدى عربي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المطربة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تتفاعل في الرقص خلال حفل خاص أحيته بالغناء. ودخلت السلطانة في وصلة رقص مثيرة مع عازف الإيقاع و “الطار” الخاص بها, وذلك على أنغام أغنيتها الجديدة (البان المال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تثير ضجة واسعة بتقديمها وصلة رقص مثيرة مع عازفها على أنغام (البان المال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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