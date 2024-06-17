خلال زيارته لمقرات الشرطة وهيئة الامن

*والي الخرطوم يجري مناقشات مع قيادة الشرطة وجهاز المخابرات حول تطبيق أوامر الطوارئ لمواجهة المهددات الأمنية وضبط المجرمين والاجانب*

تضامن كبير وتنسيق على مستوى عالٍ بين الاجهزة الامنية بولاية الخرطوم في اطار معركة الكرامة وتنفيذ خطة تأمين الولاية مسنودة بقانون الطوارئ.

هذه العناوين كانت حاضرة في لقاءات والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم في زيارته لرئاسة شرطة ولاية الخرطوم وهيئة أمن ولاية الخرطوم لتقديم التهاني بعيد الأضحى المبارك لقيادات وافراد الجهازين.

في رئاسة شرطة ولاية الخرطوم وبحضور مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين ومدير شرطة كرري اللواء دفع الله طه ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالانابة اللواء أمن أحمد الطيب أمبيقا والعميد أمن إبراهيم حامد سليمان مدير الدائرة المتخصصة وبحضور كامل هيئة شرطة ولاية الخرطوم ومديري الشرطة بالمحليات

جرى نقاش مطول حول القضايا الأمنية وعلى رأسها حماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم

وقال الوالي: نحني هامتنا للشعب السوداني الابي لصبره وتحمله ونسأل الله ان يرد الذين أجبرتهم الحرب للخروج من البلاد بالعودة الآمنة.

ومضى للقول بان الشرطة كانت وستظل في المقدمة رغم الاستهداف الممنهج لافرادها ومقارها وآلياتها غير أنها تصدت بشراسة للمليشيا في أمدرمان والشرطة الآن منتشرة في أمدرمان وتم فتح العديد من مراكز الشرطة ولفت الوالي الى أهمية تكامل الادوار بين جميع الأجهزة الأمنية لابعاد الاجانب والتصدي للخلايا النائمة وإعادة المجرمين الهاربين من السجون

مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين جدد العهد بان الشرطة ستكون عونا وسندا لمعركة الكرامة وحماية ظهرها وتحقيق الامن والامان للمواطن ونخطط لعمل كبير في مقبل الأيام القادمة.

*وفي* سياق ذي صلة زار الوالي مقر هيئة أمن ولاية الخرطوم بحضور مديرها بالانابة اللواء أمن أحمد الطيب أمبيقا ومدير الدائرة المتخصصة العميد أمن إبراهيم حامد سليمان وضباط وافراد الهيئة وبحضور قيادات شرطة ولاية الخرطوم.

اللواء أمبيقا اكد أن والي الخرطوم موجود معهم في كل الأوقات وفي ظل ظروف عصبية وقدم أنموذجا في صمود ولاة الامر وأضاف أن قوات جهاز المخابرات موجودة في كل الدفاعات الأمامية وظللنا نعمل مع الشرطة عبر طوف مشترك في بسط الامن والامان والطمأنينة وقطع بانهم نحن مع القوات المسلحة والشرطة سيطهرون البلاد وإعادة الاستقرار لها

والي الخرطوم قطع بان الترتيبات الادارية الجديدة لجهاز المخابرات اصبحت نتائجها الإيجابية ظاهرة في في تنفيذ اوامر الطوارئ خاصة الطوف المشترك الذي كشف الكثير من الخلايا النائمة وضبط الكثير من الاسلحة وثمن الوالي دور جهاز المخابرات في الإسناد المدني بتوفير المعلومات عن الخدمات والاعمال الوقائية ونتطلع الى دور اكبر ونتوقع زيادة رقعة المناطق الآمنة والانفتاح على محليات جديدة كما ان للجهاز دور كبير في العمل التقني ونتطلع الي دور كبير للتصدي للشائعات والنشر السالب والترويج لانتصارات وهمية للمليشيا لا وجود لها في أرض الواقع كما نتوقع دور مهم للجهاز في الاحاطة بالاعمال التخريبية التي يقوم بها الاجانب وضبط الانشطة المشبوهة وشدد على التطبيق الفاعل لاوامر الطوارئ للتصدي للمهددات الامنية.

إعلام ولاية الخرطوم