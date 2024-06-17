اللاجئون السودانيون بمعسكرات اللجوء بتشاد يتطلعون للعودة إلى ديارهم

عبر اللاجئون السودانيون في معسكرات اللجوء في شرق تشاد، عن تطلعاتهم إلى إنتهاء الحرب وتحقيق الامن والاستقرار فى كل السودان والعودة الى ديارهم وممارسةحياتهم الطبيعية.

وتضرع اللاجئون في افادات ” لسونا” عقب صلاة عيد الاضحى المبارك بادري التشادية أمس، للمولى عز وجل بان يحل الامن والامان بالبلاد وينعم على السودانين بالسلام ويجدون انفسهم مع جيرانهم واصدقائهم في سودان متآلف بدون حرب.

وهنأ اللاجئون الأمة السودانية بالعيد وبعثوا بتحياتهم لكل الشعب السوداني، متمنين بان ينعم الله عليه بالسلام والطمأنينة وقالوا إن الحرب فرقت بين الأسر والاشقاء والاصدقاء والأهل.

وقال بعضهم إنهم يفتقدون طعم العيد بمعسكرات اللجوء التي وصلو إليها بحثا عن الأمان. سونا

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