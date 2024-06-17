نشرت طبيبة مصرية, تفاصيل مقابلة لطيفة جمعتها بسيدة سودانية لجأت إليها من أجل إجراء عملية تكميم معدة لتفقد من خلال الكثير من وزنها حسب رغبتها.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شكت السيدة السودانية وبطريقة كوميدية من فقدان وزنها بشكل ملحوظ.
وكانت السيدة, قد فقدت حوالي 30 كيلو من وزنها, بعد أن كان وزنها قبل العملية 94 كيلو ليصبح الآن 64 كيلو.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد طلبت السودانية, من الطبيبة “سارة” زيادة وزنها أكثر مؤكدة لها أن السودانيين لا يحبون هذا الوضع, ويحبون أن تكون خير الأمور أوسطها.
وعن رأي زوجها ذكرت السيدة أن زوجها في السابق كان يناديها “جون سينا” والآن أصبح يقول لها: (انتي تعبانة نمشي الدكتور؟).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تطالب طبيبة مصرية بإعادة وزنها بعد أن كان 94 كيلو وأصبح 64 كيلو (زوجي كان يناديني “جون سينا” وعاوزة وزني يرجع لأنو نحنا السودانيين ما بنحب كدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.