شاهد بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب وزوجته يعودان لإشعال مواقع التواصل بلقطة رومانسية

عاد الفنان السوداني الشاب مأمون سوار الدهب, وزوجته “هند” لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بلقطة جديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطل الثنائي على جمهور مواقع التواصل بصورة حظيت باعجاب منقطع النظير. حيث ظهر المطرب الشاب مع زوجته في لقطة وصفها الجمهور بالرومانسية وهو ممسك بها, الجدير بالذكر أن زواج الفنان والحسناء “هند” الذي تم قبل عدة أشهر كان قد أشعل السوشيال ميديا لأيام طويلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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