شعار براؤن يصل يورو 2024 روديغر لاعب منتخب المانيا يقلد المصباح ابو زيد والاتحاد الأوروبي يتدخل

أثارت الصورة الرسمية لنجم ريال مدريد أنطونيو روديغر ليورو 2024 مع منتخب بلاده ألمانيا أزمة، استدعت ردا سريعا من اللاعب والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.
ويلتقط “يويفا” صورا يصل عددها 10 لكل لاعب من الـ624 المشاركين بالبطولة من أجل استخدامها دعائيا عبر وسائل الإعلام الخاصة بالبطولة.
وظهر مدافع ألمانيا وهو يرفع إصبعه لأعلى، الحركة التي فسرها البعض من وسائل الإعلام والجمهور أنها إشارة إسلامية من قبل روديغر، كما سبق وحدث مع منشوره الخاص برمضان على إنستغرام.
وأتى الرد سريعا من اللاعب عبر بيان نشر في “بيلد” أن تلك الصورة قام بتصويرها “يويفا” في جلسة تصوير رسمية، وأن المصور هو من طلب منه فعل تلك الحركة، وليس بمفرده ولكن عديد اللاعبين الآخرين أيضا.
ومن جانبها، ردت “يويفا” بتوضيح نشرته “ريليفو” بأن الإشارة التي يقوم بها روديغر في الصورة، ومثله أيضا مارك أندريه تير شتيغن وعدة لاعبين آخرين بألمانيا، ترمز للاحتفال، ويمنع الاتحاد الأوروبي “يويفا” أي تلميحات سياسية أو دينية بصوره.
روسيا اليوم
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