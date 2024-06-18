مدير شرطة الولاية الشمالية يقدم معايدة لمنسوبي شرطة الولاية الشمالية بمناسبة عيد الاضحي المبارك

قدم اللواء شرطة حقوقي د محمد احمد الامين مدير شرطة الولاية الشمالية الاثنين برئاسة شرطة الولاية معايدة لمنسوبي شرطة الولاية بمناسبة عيد الاضحي المبارك بحضور أعضاء هيئة القيادة. مدير شرطة الولاية اشار الي الدور الكبير الذي ظل يضطلع به منسوبي شرطة الولاية في بسط الامن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات بجانب دورها مع الاجهزة النظامية الاخري في دحر المليشيا المتمردة ، مضيفا ان شرطة الولاية تعمل وفق خطط وبرامج تستهدف تحقيق الطمأنينة لانسان الولاية وظل منسوبيها في حالة عمل مستمر نتج عنه حالة الاستقرار التي تعيشها الولاية ،، مبينا ان اشادة والي الولاية باداء منسوبي شرطة الولاية وبمشروع تفويج المركبات الذي تقوم به شرطة المرور السريع بالولاية يضع مسؤلية عظيمة علي اعناقنا بالمحافظة علي الاداء الجيد والحضور التام في كل الاوقات دعما للعملية الامنية ، مجددا التزام شرطة الولاية وجاهزيتها للقيام بكل واجباتها في تقديم كافة الخدمات الشرطية لمواطني الولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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