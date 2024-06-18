والي سنار يشيد بمبادرات محلية سنجة في استقطاب الدعم لترقية الخدمات

ثمن والي سنار المكلف الأستاذ توفيق محمد علي جهود ومبادرات المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبدالله ناصر في تحسين الموارد الزاتية واستقطاب الدعم لتحسين وتطوير مستوى خدمات المحلية في جوانب صحة البيئة والطرق الداخلية وجهود استقرار الوافدين والاستقرار الامني وتحريك القوافل لمساندة للقوات المسلحة وتحسين بيئة العمل. جاء ذلك لدى زيارته الاثنين لمحلية سنجة ضمن برنامج معايدة عيد الاضحي المبارك في اليوم الثاني ،ووقف الوالي واللجنة الامنية على جهود المحلية في توفير كميات من المواد للدفع بعجلة التنمية بمحلية سنجة. ووجه الوالي المدير التتفيذي بضرورة الاعداد الجيد للمشروعات المستقبلية لتغيير واجهة حاضرة الولايه والاهتمام بخدمات الريف وخطة طواريء الخريف والاستفاده من كافة الامكانات الرسمية والمجتمعية لتنمية قدرات المحلية. واكد المدير التنفيذي لمحلية سنجة عزمه على مواصلة السير في تحسين مستوى الخدمات الضرورية بالمحلية مؤكدا بان محليته خلال هذا العام عملت على معالجة وانشاء اكثر من ٢٢ من الطرق والردميات مشيرا إلى أن المحلية ستشهد العديد من البشريات في جانب التنمية والخدمات في المستقبل القريب. سونا

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