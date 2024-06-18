وزير الصحة يقف على أداء الكوادر الطبية بمستشفى كوستي

قام الدكتور الزين سعد أدم المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض بزيارة إشرافية لمستشفى كوستي التعليمي في اول ايام عيد الاضحى المبارك. ووقف خلال الزيارة على أوضاع المرضى واداء الكوادر الطبية في اول ايام عيد الاضحى المبارك. وقال وزير الصحة المكلف أن الوزارة وضعت خطة لعمل جميع المستشفيات خلال عطلة العيد وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، وأشاد الوزير بالكوادر العاملة في القطاع الصحي والتزامها بالحضور الفاعل بأقسام الطواريء بالمستشفيات. سونا

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