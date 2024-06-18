والي ولاية شمال كردفان يقدم تھاني عيد الاضحي المبارك لقوات الشرطة بالولاية

في ثاني ايام عيد الاضحي المبارك شرف والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبدالخالق عبد اللطيف وداعة الله دار الشرطة بالابيض مقدما تھاني العيد لقوات الشرطة بالولاية رافقه رئيس الجھاز القضائي بالولاية و قائد الفرقة الخامسة مشاه الابيض الھجانة و امين عام حكومة ولاية شمال كردفان. الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة والاعلام والشباب والرياضة بالولاية مدير جھاز المخابرات العامة بالولاية وكان في استقباله بدار الشرطة مدير شرطة ولاية شمال كردفان و مدراء الدوائر لشرطة الولاية ومدراء الادارات العامة والضباط والصف حيث تلقي سيادته من التحية العسكرية من فرقة الشرطة بالولاية ثم رحب مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله بوالي الولاية ومرافقيه مھنئا منسوبي شرطة الولاية بحلول عيد الاضحي المبارك متمنيا بان يعود العام القادم والبلاد والولاية تشھد الامن والامان والاستقرار مؤكدا علي ان شرطة الولاية تقوم بكافة مھامھا المدنية والتأمينية وتشارك القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري في حرب الكرامة ضد المليشيا المتمردة ، مشيدا بالاسناد والدعم المستمر لوالي الولاية لقوات الشرطة. والي ولاية شمال كردفان قدم تھاني العيد لقوات الشرطة بالولاية مشيدا بادائھا ودورھا المحوري مع القوات المسلحة وجھاز المخابرات والمستنفرين في الذود عن حياض الوطن والولاية في حرب الكرامة بوطنية ومھنية واحترافية اضافة لحفظھا للامن والامان والاستقرار مضيفا بالقول نشد من ازركم لانكم اثلجتم صدورنا بانتصاراتكم الكبيرة في الاسبوع الماضي ونؤكد علي دعمنا ووقوفنا معكم حتي يتحقق النصر المليشيا المتمردة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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