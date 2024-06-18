قال الصديق الصادق المهدي أمين عام تنسيقية تقدم بأن أزمة السودان ومعاناة أهله في كل مكان قد بلغت منتهاها والفجر يعقب أشد أوقات الليل ظلاماً. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الصديق الصادق المهدي: أزمة السودان ومعاناة أهله في كل مكان قد بلغت منتهاها والفجر يعقب أشد أوقات الليل ظلاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.