يعد مطعم “حسن جاد” من أقدم المطاعم بالسودان, واكتسب شهرة جارفة في السودان في موقعه بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المطعم القديم عمره 80 عاماً وقام بتأسيسه “الشيف” حسن جاد الله, الذي كان يعمل طباخاً بالجيش الإنجليزي, حسب إفادة إبنه أزهري.
وأكتسب مطعم حسن جاد الله, شهرة واسعة على مستوى السودان بعد أن قامت ولاية الجزيرة بتكليف صاحب المطعم بتجهيز وجبات رؤوساء السودان وأبرزهم إسماعيل الأزهري, عند زيارتهم للولاية الخضراء.
صاحب المطعم الحالي, العم أزهري, والذي تولى أمر إدارة المطعم خلفاً لوالده وأخيه الأكبر, ذكر أن المطعم في بداياته لم يكن متخصصاً في الأسماك وحدها, ولكن وبعد رؤية منامية لصاحبه أصبح المطعم متخصص ومشهور في تجهيز “السمك” بأنواعه.
مؤخراً ومع نزوح المواطنين بسبب الحرب واقتحام قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة, توجهت أسرة أزهري جاد الله لمدينة الإمارات وتحديداً في مدينة عجمان.
والتي شهدت افتتاح مطعم حسن جاد الله, للإسماك بثوبه الجديد, وأصبح ملتقى للسودانيين بإمارة عجمان, حيث تم تصميم الديكور على الطريقة السودانية الجميلة التي أعادت للزوار ذكريات المطعم السوداني الأشهر والأقدم بولاية الجزيرة.
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. افتتاح أقدم مطعم “سمك” سوداني بمدينة عجمان.. عمره 80 عام وكان الخيار المحبب في الأكل عند معظم رؤوساء السودان.. تطويره جاء برؤية منامية وصاحبه يحكي القصة كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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