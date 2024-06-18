سالت إمراة من كمبو كديس لمثقف عضوي قادما من ناحية ام بعر بان ما معنى الوطنية ؟ فرد عليها المثقف العضوي -الذي لازم قرامشي في أيام عند انتهاء القديم وقبل ميلاد الجديد- قائلاً:

الوطنية هي أن تشن عليك حملة مشتركة من غرف الدعامة والقحاتة … فاستعدل المثقف عمامته وقال جيش قوقو – مشتركة فووق – امن يا جن ومضى حيث أتى . مبارك اردول

كانت هذه تفاصيل خبر فاستعدل المثقف عمامته وقال جيش قوقو – مشتركة فووق – امن يا جن ومضى حيث أتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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