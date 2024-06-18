حظي مقطع فيديو قام بنشره ناشط سعودي, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي باعجاب كبير من قبل متابعيه.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث الناشط السعودي ياسر بن سعيد البقمي, خلال المقطع عن الشعب السوداني.
https://www.facebook.com/reel/851043310231276
وتغزل ياسر, في الشعب السوداني وطيب أخلاقه ومعشره مؤكداً %99 من السودانيين الذين تعامل معهم كانوا “راقيين” في تعاملهم و %1 عشان العين.
وتابع البقمي, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: عندما أشيد بالشعب السوداني ليس معناها أنني انتقد في بقية الشعوب, لكن أتمنى من بعض شعوب بعض الدول المنحرفة أن تتعلم من الشعب السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطن سعودي يطيل الغزل في الشعب السوداني: (%99 منهم راقيين في تعاملهم و %1 عشان العين.. أنتم مضرب مثل وأتمنى من بعض الشعوب المنحرفة أن تتعلم منكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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