شاهد بالصورة.. سلطانة الطرب هدى عربي تسحر متابعيها بإطلالة مبهرة في العيد والجنس اللطيف يسألها عن “ثوبها” الأنيق

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الصورة التي قامت بنشرها الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب تعد واحدة من الصورة التي شاركت بها جمهورها ومحبيها خلال العيد. جمهور السلطانة ومن خلال تعليقاته عبر عن انبهاره بالصورة وبأناقة المطربة, وكان السؤال الأكثر تكراراً من الجنس اللطيف, والذي سأل السلطانة عن الخبيرة التي صممت لها ثوبها الراقي الذي ظهرت به. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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