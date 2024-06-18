عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول كباشي يلتقي وفد ولاية غرب كردفان

أثنى عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على الجهود التي تضطلع بها الإدارت الأهلية في رتق النسيج الإجتماعي ونبذ الخلافات القبلية والجهوية وبسط السلم والأمن المجتمعي.

وإطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم وفد ولاية غرب كردفان ،على مجمل الأوضاع بالولاية مشددا على أهمية تعزيز التعايش السلمي بين مكونات أبناء غرب كردفان وإعلاء قيمة الوطن ورفعة شأنه وحماية أراضيه .

من جانبه أوضح عيسي ضحية المتحدث بأسم الوفد في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الوفد أطلع عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، على مجمل الأوضاع بولاية غرب كردفان لاسيما الإنسانية والأمنية.

وأكد رئيس الوفد دعم الولاية ومساندتها للقوات المسلحة في معركتها ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة وجاهزية أبنائها للاستنفار حماية للارض والعرض. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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