قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن قوات الدعم السريع والدول والتنظيمات الراعية لها لم تتخلى حتى الآن من مساعيها لاستلام دارفور.

وأضاف في تغريدة على منصة “X”، أن أهل دارفور أكتشفوا خطتها ما جعلهم ينهضون للدفاع عن حقوقهم بما في ذلك معادنهم”.

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي : الدعم وبعض الدول مستمرة بالسعي لاستلام دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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