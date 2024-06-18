أشاد ناشط مصري, على مواقع التواصل الاجتماعي, بأخلاق المواطنين السودانيين, بعد مشاهدته موقف حدث أمامه.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حكى الناشط المصري في فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية, موقف شاهده لمواطن سوداني بمصر.
وقال: الرجل السوداني وجد 600 جنيه على الأرض ورفعها ولكن رفض أن يأخذها وقام بتسليمها لأقرب محل قابله, وكان المحل عبارة عن “عطارة” قال لصاحبها “الفلوس دي مش بتاعتي وراح”.
وتغزل الناشط المصري بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين في الشعب السوداني قائلاً: (الناس دي محترمة وعندهم أخلاق وأمانة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب مصري يشيد بالسودانيين بعد مشاهدته موقف أمامه لرجل سوداني وجد أموال على الأرض ورفض أن يأخذها وقام بتسليمها لأقرب محل: (الناس دي محترمة وعندهم أخلاق وأمانة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.