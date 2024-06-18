شاهد بالفيديو.. شاب مصري يشيد بالسودانيين بعد مشاهدته موقف أمامه لرجل سوداني وجد أموال على الأرض ورفض أن يأخذها وقام بتسليمها لأقرب محل: (الناس دي محترمة وعندهم أخلاق وأمانة)

أشاد ناشط مصري, على مواقع التواصل الاجتماعي, بأخلاق المواطنين السودانيين, بعد مشاهدته موقف حدث أمامه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حكى الناشط المصري في فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية, موقف شاهده لمواطن سوداني بمصر.

وقال: الرجل السوداني وجد 600 جنيه على الأرض ورفعها ولكن رفض أن يأخذها وقام بتسليمها لأقرب محل قابله, وكان المحل عبارة عن “عطارة” قال لصاحبها “الفلوس دي مش بتاعتي وراح”.

وتغزل الناشط المصري بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين في الشعب السوداني قائلاً: (الناس دي محترمة وعندهم أخلاق وأمانة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)