السودان يقدم لمجلس الامن أدلة جديدة لحرب الامارات علي البلاد

علمت وكالة السودان للانباء” سونا” ان السودان قدم إلى مجلس الأمن المزيد من الأدلة بشأن حرب الإمارات على الشعب السوداني عبر دعم مليشيا الدعم السريع : وللإطلاع والحصول على مزيد من التفاصيل الدخول على الرابط أدناه : https://suna-news.net/111-LettertotheSCwithattachment(RegardingUAE).pdf سونا

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