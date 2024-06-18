مزمل أبو القاسم: استسلام 7 عربات قتالية كانت مكلفة بحراسة المصفاة

قال الكاتب الصحفي مزمل أبو القاسم ب استسلام 7 عربات قتالية كانت مكلفة بحراسة المصفاة مع قوات أخرى للجيش في منطقة أبو دليق. وقالت الكاتبة حنان عبد الحميد: كل المؤشرات والمعطيات والبينات تؤكد أن انتصار قواتنا المسلحة في هذه الحرب أمر حتمي ومحسوم. الجزيرة – السودان

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