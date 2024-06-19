لماذا دعم تركي آل الشيخ ميزانية فيلم ولاد رزق 3؟

احتفل المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أمس الإثنين، بالعرض الخاص فيلم ولاد رزق 3 القاضية، في منطقة بوليفارد سيتي، وسبق عرض الفيلم عقد مؤتمر صحفي لصناع الفيلم، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، سيد رجب، على صبحي، المنتج موسى عيسى، المخرج طارق العريان، صلاح الجهيني، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بإنتاج هذا العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه و«موسم الرياض» ونجح في تحقيق قفزة كبيرة له في الجزء الثالث، مؤكدين أن دعم تركي آل الشيخ وتوجيهاته ساهمت في تحقيق النجاح للفيلم الذي يحقق أرقامًا كبيرة في شباك التذاكر.

من جانبه قال تركي آل الشيخ: «سعداء بدعم الفن العربي، وهدفنا هو تحقيق النجاح من خلال فيلم يستفيد منه موسم الرياض، ولكن طموحاتنا تتجاوز ذلك بكثير، ونحضر في المستقبل لإنتاجات سعودية، عربية، وعالمية».

وتابع: «ميزانية ولاد رزق 3 وصلت إلى 12 مليون دولار، وهو رقم ضخم نسعى لتجاوزه في المستقبل مع أفلام وتجارب أخرى، وسوف نبدأ في تنفيذ الجزء الرابع من ولاد رزق وسوف يطرح في نفس التوقيت العام المقبل».

وأوضح تركي آل الشيخ: «سوف ندعم كل إبداع عربي حقيقي وسوف نقوم برعاية فيلم الإسترليني لمحمد هنيدي وندعم فيلم الفيل الأزرق ٣ لكريم عبدالعزيز، وسوف يكون مفاجأة الجزء الرابع من ولاد رزق».

معروف أن فيلم ولاد رزق 3 القاضية بطولة النجم أحمد عز حقق رقما قياسيا جديدا في تاريخ السينما المصرية، وجنى أعلى إيراد يومي في شباك تذاكر الأفلام السينمائية محققًا أمس الإثنين، 22 مليونا و134 ألف جنيه، ثاني أيام عيد الأضحى، ليرتفع إجمالي إيراداته في 6 أيام عرض إلى 69 مليونا و425 ألف جنيه، الفيلم الذي شارك في إنتاجه الهيئة العامة للترفيه السعودية، بمشاركة طارق العريان وموسى عيسى.

وكان صناع الفيلم، وفي مقدمتهم أحمد عز، قد حضروا أمس الإثنين العرض الخاص لـ ولاد رزق 3 القاضية في المملكة العربية السعودية، بحضور قرابة 1000 مشاهد، وشارك في العرض من الفنانين عمرو يوسف، آسر ياسين، نسرين أمين، أسماء جلال، محمد لطفي، كريم قاسم، وهشام نزيه، إلهام شاهين، نيللي كريم، ليلى علوي، أحمد فهمي وكوكبة كبيرة من النجوم.

ولاد رزق 3 القاضية تم تصويره في 66 يومًا بين السعودية ومصر، ووصل عدد طاقمه في المملكة إلى 700 فرد، من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

وكان لاعبو كرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم ومحمد جدي قفشة قد قاموا بحملة إعلانية للترويج لفيلم ولاد رزق 3.. القاضية، طرحت أمس، ويحظى الفيلم بإقبال جماهيري ضخم، لدرجة أن بعض السينمات قامت بتنظيم حفلات إضافية لاستيعاب الجماهير.

المصري اليوم