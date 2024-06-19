ضبط 3 متهمين بالنصب على راغبي السفر للعمل في الخارج

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من 10 أشخاص، بقيام 3 أشخاص بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، نظير تسفيرهم لإحدى الدول للعمل، إلا أنهم لم يفوا بذلك، وتهربوا من رد المبالغ المالية لهم. وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. الوطن نيوز

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