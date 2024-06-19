روسيا والسودان أصدرت وزارة الخارجية توضيحا صحفيا حول فبركة تصريح مزور نسبته جهة للسيد وزير الخارجية حول العلاقات السودانية الروسية. وفيما يلي تورد سونا نص التوضيح :- قامت جهة مجهولة بفبركة تصريح مزور نسبته للسيد وزير الخارجية حول العلاقات السودانية الروسية، ووزعته باعتبار أنه منشور في موقع قناة الجزيرة السودان. ومع ان التزوير غير متقن ولا ينطلي علي فطنة المتابعين، تود وزارة الخارجية أن توضح أن السيد الوزير لم يدل بهذا التصريح في اي وقت من الاوقات. كما أن التصريح المزعوم لا يوجد في موقع الجزيرة على عكس ما يظهر في الصورة المزورة للخبر. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية توضح حقيقة تصريح وزير الخارجية حول العلاقات السودانية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.