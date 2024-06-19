آخر واحدة لحبايبنا بركة: قال جنقوجواري قادماً من نواحي بلفم إن الجنجويدي ماببقى ثوري ولو تمسح في ضريح الزعيم في(سوق كاستوم) قبل أن تقوم قيامته عند آرثر قبريال، لان الجنجويدي مخلقن من الرماد المعادي للإنسانية والثورة هي الأنسنة!!! فقالوا وإن حارب الكيزان ! قال وإن حارب الكيزان !

وأضاف بعد أن دردم سفته وشنقها وتخلص من لعابها على يمينه، ونظر إلى الامام فوجد رشا عوض وجوقة يهمس لهم بكري الجاك عن مصدره الخواجي الذي أخبره بأن الجنجويد في المهندسين، فقال ولايزال القحاتي التقدمي يقف بجانب الجنجويد إلى أن يطلب منه غلاة الجنجويد بأن يرقد ….إلخ، لتأكيد الولاء للجاهزية! فقالوا له ماذا عن اسعد التاي فعض إصبعه باسنانه وقال اسعد التاي هششششه؟

مبارك أردول