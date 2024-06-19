تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي باهتمام الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك, وهي تقوم بالاعتناء بأحد “الغربان”, وإطعامه في حضور صديقاتها وهي تتغزل فيه (يا سلام حلاتو). وكتب متداولو المقطع أن الإعلامية الحسناء الشهيرة باسم “لوشي” اتجهت لتربية الطيور بعد أن فقدت قطتها المدللة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد اقتحم محبي “لوشي” المعروفين باسم “اللوايشة التعليقات وكتب عدد منهم تعليق مكرر (نبقى غربان عشان نأكل من يدك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن فقدت قطتها الشهيرة.. الحسناء السودانية “لوشي” تتجه لتربية الطيور وتقوم بإطعام “غراب” وتتغزل فيه (يا سلام حلاتو) واللوايشة يعلقون: (نبقى غربان عشان نأكل من يدك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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