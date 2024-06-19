أثار مقطع فيديو من بث مباشر على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي, ضحكات الجمهور والمتابعين بالسودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد اقتحمت فتاة سودانية بث مباشر لأحد أفراد الدعم السريع عبر منصة تطبيق “تيك توك” الشهير. واستدرجت الفتاة “الدعامي”, واتهمت زملائه بسرقة سيارات المواطنين, لينفي لها فرد الدعم السريع, هذه الأقاويل ويؤكد لها أنهم كدعم سريع غير محتاجين لسيارات المواطنين حتى يسرقوها. وبعد استدرجت الفتاة “الدعامي” وسألته عن مكان تواجد قائد الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي” لأنها تريد مقابلته؟ لتتغير ملامحه ويظهر غاضباً ويصفها بــ(الكوزة) و (المستهبلة) قبل أن يؤكد لها (حتى نحنا الجنود ما مسموح لينا نقابل السيد القائد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تستدرج أحد أفراد الدعم السريع في “لايف” متابع وتسأله عن مكان “حميدتي” والدعامي يتجاوب معها ويرد عليها ويصفها بــ(الكوزة) و (المستهبلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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