كباشي يلتقي وفد التنسيقية العامة لأبناء الرزيقات

شدّد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، على ضرورة جمع الصف الوطني السوداني ونبذ النعرات العنصرية والقبلية وتماسك الجبهة الداخلية ونبذ خطاب الكراهية وإدارة حوار جامع يؤسس لمفاهيم جديدة.

وأمن سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم وفد تنسيقية أبناء الرزيقات بالداخل والخارج،برئاسة السيد الضيف عيسى عليو، أهمية تعزيز التعايش السلمي بين كافة أبناء السودان وإعلاء قيمة الوطن.

من جانبه أكد الضيف عيسي عليو ، مساندة ودعم قبيلة الرزيقات للقوات المسلحة في معركتها ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة لافتا إلى أن البعض أختطف اسم القبيلة للقتال في صفوف التمرد.

وأكد سيادته تبرؤ القبيلة من كل من يقاتل باسمها في صفوف مليشيا الدعم السريع المتمردة. موضحا أن قبيلة الرزيقات ليس لها علاقة بالتمرد ولا بما تروّج له مليشيا الدعم السريع من أحاديث كاذبة والزج باسم القبيلة فيما تقوم به من إنتهاكات وقتل ونهب وإغتصاب.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي