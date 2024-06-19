تعليق صادم من راغب علامة على عمرو دياب ..ماذا قال؟

عمرو دياب

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على ما أثير من جدل حول الصفعة التي وجهها الفنان عمرو دياب لمعجب حاول التقاط صورة تذكارية معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

قال راغب علامة خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار الضغط النفسي الذي يقع على عاتق الفنان، ولا يقدر على التقاط صور

أضاف «علامة»: «لازم ناخد بعين الاعتبار أن الفنان بيكون مضغوط نفسيًا».

وكان الفنان اللبناني راغب علامة قد أحيا حفلًا غنائيًا في ثاني أيام عيد الأضحى بلبنان، وقدم فيها باقة من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة.

من ناحية أخرى،كان راغب علامة قد طرح أغنيته الجديدة بعنوان «شو عامل فيي»، على طريقة الفيديو كليب من إخراج اليوناني أندرياس، وتتمحور فكرة الكليب حول قصة حب رومانسيّة بين شاب وفتاة، في حين يؤدي راغب في الكليب كلمات الأغنية اللبنانية الجديدة، وهي من كلمات محمد على عثمان، وتوزيع ناصر الأسعد، وألحان كرياكوس بابادوبولوس.

المصري اليوم