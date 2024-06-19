“أنف مبابي”.. آخر تحديث من منتخب فرنسا عن الإصابة المقلقة

مبابي

أصبح مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي في حال “أفضل قليلا”، حسبما قال زميله وليام صليبا، الأربعاء، قبل خضوعه لمزيد من الفحوص.

وتعرض مبابي لإصابة في أنفه، خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب الديوك في بطولة كأس أوروبا (يورو 2024) أمام النمسا، الإثنين.

وسيتعين على المهاجم المنتقل حديثا إلى ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، وضع قناع على وجهه في حال استكمل مشاركته في البطولة.

وتلعب فرنسا مباراتها المقبلة، الجمعة، أمام هولندا، ولم يؤكد وصيف المونديال رسميا ما إذا كان مبابي سيصبح متاحا للمباراة أم لا.

وقال صليبا خلال مؤتمر صحفي في بادربورن، الأربعاء: “رأيت مبابي هذا الصباح، لقد كان أفضل قليلا”.

وأضاف: “أعتقد أنه كان في الخارج لإجراء مزيد من الفحوص. لا أعرف المزيد. لكن عندما رأيته هذا الصباح كان أفضل قليلا”.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن أن مبابي لا يحتاج إلى عملية جراحية فورا.

سكاي نيوز