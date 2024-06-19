أصدرت الفنانة السودانية المعروفة حرم النور, أغنية جديدة أمتدحت من خلالها أداء لاعبي المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أنتجت المطربة حرم النور, الأغنية وقدمتها عبر فيديو كليب قصير, والتي تقول في مطلعها (الليلة حلقوا في سمانا وكانوا في الميدان صقور). الجدير بالذكر أن المنتخب السوداني, الملقب بصقور الجديان كان قد حقق انتصارات تاريخية خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2026, وتصدر مجموعته التي يتواجد فيها المنتخب السنغالي الكبير والذي حل ثانياً في المجموعة خلف منتخبنا الوطني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة حرم النور تصدر أغنية جديدة تغني فيها للاعبي المنتخب السوداني “صقور الجديان” بعد تألقهم في تصفيات كأس العالم (الليلة حلقوا في سمانا وكانوا في الميدان صقور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.