- 1/2
- 2/2
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية أمس واليوم بصور قيل أنها للقائد الميداني البارز بالدعم السريع عمر جبريل.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين من صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فقد تعرض جبريل, لإصابة خطيرة إثر هجوم للجيش على منطقة المدرعات بالخرطوم والتي كان يتواجد فيها القائد الميداني للدعم السريع رفقة عدد من الجنود.
وأظهرت الصورة المتداولة عمر جبريل, وهو طريح الفراش وتجرى له إسعافات طبية وسط تعليقات المتابعين الذين كتبوا: (دنيا زايلي وزايل نعيمكي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. أنباء تؤكد تعرض القائد الميداني الشهير بالدعم السريع “عمر جبريل” لإصابة خطيرة إثر هجوم للجيش على المدرعات ومتابعون: (دنيا زايلي وزايل نعيمكي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.