أثارت سيدة مناصرة لقوات الدعم السريع بالسودان سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طالبت السيدة جنود الدعم السريع بمعاملة الأسرى معاملة طيبة رغم مطالبتها لهم من قبل بتصفيتهم, لكنها عادت وأكدت أن حديثها كان في لحظة غضب.
كما أكدت السيدة التي أطلق عليها المتابعون لقب “الدعامية” أنهم كنساء على استعداد للإنجاب عبر الكهرباء في حال انهزمت قواتهم, حيث قالت: (والله العظيم الدعم السريع دا لو انتهى نحنا نلدو ليكم بالكهرباء).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة “دعامية” مناصرة لقوات حميدتي تثير سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي: (والله العظيم لو الدعم السريع انتهى سنلجأ للولادة بالكهرباء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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