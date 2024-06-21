إبراهيم الميرغني: من أراد منهم أو منكم قتال الدعم السريع فمحله معروف لا يحتاج لدليل

قال إبراهيم الميرغني القيادي بالحزب الاتحادي الديقراطي الأصل بأن من أراد منهم أو منكم قتال الدعم السريع فمحله معروف لا يحتاج لدليل فلا تورطوا أهلكم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا حمار. الجزيرة – السودان

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