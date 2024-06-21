استضافت قناة الزرقاء, السودانية وعبر إحدى برامجها الدكتور يعقوب الدهومي, المستشار الإعلامي السابق لقائد قوات الدعم السريع.
وبحسب الحوار الذي تابعه محرر موقع النيلين فقد شكك “الدهومي”, في حياة حميدتي نظراً لعدة أسباب وفقاً لقناعاته ومعرفته بالرجل.
المستشار الإعلامي السابق لحميدتي, أكد أن قائد الدعم السريع رجل مقاتل ودائماً ما يتواجد في الصفوف الأولى ويتقدم مقاتليه.
وذكر الدكتور يعقوب الدهومي, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أن غياب قائد الدعم السريع عن إدارة المعارك جعله يشكك في أن يكون حي.
وأكد الدكتور, أن من يتحرك فى الدول الأفريقية الآن ليس حميدتي, وأن حتى تحركاته كانت في دول أفريقية داعمة لقوات الدعم السريع ومساندة لها.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المستشار الإعلامي السابق لقائد الدعم السريع يشكك في حياة “حميدتي” لهذا السبب (…) ويقول: (من يتحرك فى الدول الأفريقية الآن ليس حميدتي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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