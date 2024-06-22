وزير الصحة المناوب بسنار تؤكد استقرار الوضع الصحي بالولاية

ولاية سنار

أكدت د.مزاهر علي مصطفى أبوحاج وزير الصحة المناوب مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية سنار استقرار الوضع الصحي بولاية سنار مشيرة إلى أن وزارة الصحة تبذل جهودا مقدرة لتوفير الخدمات الصحية للمواطن في أقرب موقع له خاصة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك لدى وقوفها على غرفة طوارئ عيد الأضحى الصحية لليوم السادس من عيد الأضحى بإدارة الطوارئ كما وقفت مدير الطب العلاجي على المركز الرئيسي لإيواء النازحين بالاستاد الأولمبي بسنجة حيث وقفت على الأوضاع الصحية وموقف الامداد الدوائي.

وقالت دكتورة مزاهر أن الأوضاع طبيعية بجميع مستشفيات الولاية والتردد عادي ولم تسجل أمراض تذكر. فيما أكدت مواهب قسم الله الأمين مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة مقرر لجنة طوارئ عيد الاضحى الصحية ان الوضع مستقر تماما وأن غرفة طوارئ عيد الاضحى المبارك حتى اليوم السادس للعيد لم تسجل اي أمراض وبائية.