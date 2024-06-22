سلفاكير يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة الحرب السودانية

استقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير، أمس، فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جوبا، حيث تمت مناقشة تأثير أزمة السودان على جنوب السودان.

وأعرب غراندي، عن امتنانه لشعب جنوب السودان لاستضافته الفارين من الحرب في السودان على الرغم من التحديات الصعبة التي يواجهونها.

مؤكداً أن المفوضية تعمل دوماً على تقديم كل الدعم والعون لهم في هذه الأزمة. صحيفة السوداني

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