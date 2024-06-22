الأمم المتحدة تعلن برنامج لـ”5″ ملايين سوداني

كهشف برنامج الأغذية العالمي التابع لـ”الأمم المتحدة”، عن عزمه الوصول إلى 5 ملايين سوداني في نقاط الجوع الساخنة من خلال المساعدات الغذائية العامة، التغذية، الوجبات المدرسية، وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود على مدار العام الجاري.

وقال في بيان إنه يعطي الأولوية لتقديم المساعدات إلى 44 موقعًا من نقاط الجوع الساخنة في مناطق القتال النشط مثل الخرطوم، كردفان، دارفور، والجزيرة، حيث يتعرض 2.6 مليون شخص لخطر الوقوع في المجاعة.

وأفاد البيان بأن خمس قوافل، تحمل 5 آلاف طن من الأغذية، عبرت من تشاد إلى المجتمعات المحلية في دارفور خلال هذا العام. تم توزيع بعضها والبعض الآخر قيد التوزيع، فيما لا تزال بعض أجزاء القوافل في طريقها إلى وجهاتها النهائية.

وكشف البرنامج عن اعداد ثلاث قوافل أخرى يتوقع أن تعبر معبر الطينة الذي يربط بين مناطق شمال تشاد بولاية شمال دارفور، مشيرًا إلى أن المساعدات في جنوب كردفان والنيل الأزرق تُسلم عبر جنوب السودان.

وشدد على أن بداية موسم الأمطار وضعف الاتصالات يضيف تعقيدًا جديدًا في العمليات الإنسانية في جنوب كردفان.

وقال البرنامج إنه استأنف عمليات توزيع المواد الغذائية في ولاية الجزيرة الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ خضوعها لسيطرة قوات الدعم السريع نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنه زود الأطفال في 460 مدرسة في كسلا والقضارف بحصص غذائية منزلية، بينما بدأ عمليات توزيع الأموال النقدية في ولايتي النيل الأزرق وغرب دارفور لأول مرة منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.

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