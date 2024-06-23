260 قتيلاً و1630 إصابة بالفاشر منذ بدء القتال

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، مقتل 260 شخصاً وإصابة أكثر من 1630 بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور منذ بدء القتال قبل نحو 6 أسابيع.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان اليوم الأحد عبر منصة “إكس”: “بعد مرور تسعة أيام على دعوة مجلس الأمن إلى إنهاء القتال في الفاشر بالسودان، إلا أن القتال ما زال مستمراً”.

وحذّرت “أطباء بلا حدود” من استمرار الهجمات على المستشفيات، وعدم تمكن أي مساعدة خارجية من الوصول إلى المدينة بسبب شدة العنف.

وأضافت: “قُتل أكثر من 260 شخصاً وجُرح أكثر من 1630 آخرين منذ بدء القتال قبل ستة أسابيع، بينهم نساء وأطفال”.

وأوضح البيان: “في يوم الجمعة، طال قصف قوات الدعم السريع صيدلية المستشفى السعودي الذي تدعمه أطباء بلا حدود في الفاشر، ما أسفر عن مقتل صيدلانية أثناء عملها وألحق أضراراً بالمبنى”، دون تعقيب فوري من الدعم السريع.

ونقلت المنظمة عن رئيس عمليات الطوارئ في المنظمة، ميشيل لاشاريتيه، قوله: “في الفاشر نشهد سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة التي لا تستثني المستشفيات، دون أن تتحمّـل الأطراف المتحاربة مسؤولياتها في حماية المدنيين”.

وأضاف: “لا نعلم إذا كانت المستشفيات تُستهدف بصورة متعمدة، ولكن حمايتها تبقى ضرورة حتمية ويجب احترامها، والمدنيون مُحاصرون ولا يستطيعون المغادرة، وتجب حمايتهم وضمان قُـدرتهم على تلقِّي العلاج”.

صحيفة السوداني