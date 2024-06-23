أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة, بعد أن قام الجمهور بمشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مطربة سودانية وهي تغني في حفل شبابي خاص. وقدمت المطربة خلال الحفل وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها, ليرد عليها الشباب الحاضرون الحفل برقصات فاضحة وسط غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي نشر المقطع وكتب: (ليها حق الحرب تستمر أكتر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها خلال حفل خاص والشباب الحاضرون يردون عليها برقصات فاضحة والغضب يجتاح مواقع التواصل: (ليها حق الحرب تستمر أكتر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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