شاهد بالفيديو.. على طريقة عمرو دياب.. مطرب سوداني يعتدي على معجب تفاعل مع أغنياته خلال حفل حضره جمهور غفير ومتابعون: (للمرة المليون قلنا ليكم الفنان دا لا تبشر فيهو ولا تتكلم معاهو)

أثار مطرب سوداني, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد قيامه بردة فعل غريبة تجاه أحد المعجبين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام المطرب “زمراوي”, بالاعتداء على المعجب خلال الحفل الذي حضره جمهور غفير من الرجال.

المعجب الذي تفاعل مع أغنيات المطرب حاول لفت انتباهه عبر شده من قميصه, وهو الأمر الذي أغضب زمراوي, وجعله يعتدي عليه ويدفعه بعيداً عنه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد سخر الجمهور من تصرف الفنان وشبهه بتصرف الفنان عمر دياب, مع أحد معجبيه في حادثة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل المصرية والسودانية.

جمهور مواقع التواصل بالسودان, سخر من خروج المطرب عن طوره وكتب أحدهم: (للمرة المليون عمك لما يكون مندمج مع أغنية (أختاهو)، لا تبشر فيهو، لا تعرض فيهو، ولا تتكلم معاهو استمتع و أبقي مارق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)