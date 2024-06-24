الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قيادات بالجيش والدعم السريع وكرتي

اعتمد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إجراءات تقييدية ضد ستة أفراد مسؤولين قال إنهم مسؤولون عن أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، حيث لا يزال القتال مستمراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لهما.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة في قوات الدعم السريع، عبد الرحمن جمعة بركة الله، قائد قوات الدعم السريع بغرب دارفور وهو مسؤولٌ عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات، والتحريض على القتل بدوافع عرقية، والهجمات التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ونهب وحرق المجتمعات. ومن بينهم أيضاً المستشار المالي لقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى زعيم قبلي بارز من عشيرة المحاميد المرتبطة بقوات الدعم السريع في غرب دارفور.

ومن جانب القوات المسلحة السودانية، تستهدف العقوبات المدير العام لنظام الصناعة الدفاعية وهي شركة مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، وقائد القوات الجوية السودانية، الطاهر محمد العوض الأمين، وأضاف الاتحاد الأوروبي: “لمسؤوليتهما في القصف الجوي العشوائي. قصف المناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع. كما تم إدراج علي أحمد كرتي محمد، وزير الخارجية السوداني السابق في حكومة عمر البشير”.

ويخضع المستهدفون لتجميد أصولهم وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى ذلك، فهم يخضعون لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي.

تنطبق الآن الإجراءات التقييدية بموجب نظام العقوبات على السودان على ستة أفراد وستة كيانات. وقد نُشرت الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

صحيفة السوداني